Wanda Nara a Chi: "Maxi mi tradiva anche con la colf"

15:40 - Piccanti rivelazioni di Wanda Nara, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi” in edicola il 12 febbraio, a proposito del triangolo amoroso che l’ha vista protagonista insieme all’ex marito Maxi Lopez e al nuovo fidanzato Mauro Icardi. "Non ho mai tradito il mio ex marito - ha dichiarato la showgirl argentina - lo giuro sui miei figli. Anzi ho lottato fino alla fine per salvare il nostro matrimonio. Ma non ce l’ho fatta. Mi tradiva sempre, in continuazione. Quando eravamo in Argentina mi ha tradito anche con Marianna, la nostra governante che bella non era. Eravamo in casa e loro facevano l’amore mentre io dormivo in un’altra stanza con i bambini. Poi lei lo ha denunciato per molestie sessuali. Ma tra le prove addotte in tribunale c’erano 25 sms che dimostravano che non si trattava di molestie, ma di una vera e propria storia d’amore. Maxi è stato assolto e io sono diventata la cornuta della situazione. Resistevo per amore dei nostri figli. L’ho perdonato tante di quelle volte che non so davvero come io abbia fatto".

E’ la prima volta che la showgirl, popolarissima nel suo Paese, racconta la sua verità sul gossip sportivo che ha fatto il giro del mondo: "Quando ho iniziato la relazione con Mauro io avevo già divorziato da Maxi Lopez - racconta Wanda Nara - Io ho rinunciato a tutto, non ho voluto un euro da lui per chiudere tutto alla svelta. Ma, quando Maxi ha saputo da Mauro che io mi ero innamorata, ha detto che ero ancora sua moglie. Rosicava che avessi trovato un ragazzo bello, giovane, dolce, ma con le palle pronto a prendersi cura di me e dei miei figli. Quando ci siamo lasciati Maxi mi diceva: "Chi ti vuole con tre figli? Non andrai da nessuna parte”. E invece è arrivata la magia. Mauro è un quarantenne nel corpo di un ventenne. Mi ha detto: “Amore voglio un figlio nostro, ma prima ci dobbiamo sposare. E andrà così".