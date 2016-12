Vuelta 2014, 16a tappa: Froome cede, trionfa Contador

19:01 - Nemmeno Chris Froome è riuscito a staccare Alberto Contador che, con la maglia rossa di leader della classifica generale, trova la stoccata decisiva nell'ultimo chilometro e trionfa in cima a La Farrapona, traguardo della 16esima tappa, mettendo una bella ipoteca sulla Vuelta di Spagna. Terzo un combattivo De Marchi, reduce da una fuga, sesto Aru mentre è stato squalificato Brambilla, protagonista di una scazzottata in corsa col russo Rovny.

La 16esima tappa della Vuelta di Spagna, la terza di un trittico molto duro di frazioni montuose, ha visto il trionfo di Alberto Contador che ha vinto in solitaria e ha tagliato il traguardo mimando il colpo di pistola, marchio di fabbrica del 'Pistolero'.

La corsa, 160 km da San Martín del Rey Aurelio a La Farrapona, con quattro e asperità e l'arrivo in salita, è stata animata da una fuga in cui c'erano anche gli italiani Alessandro De Marchi e Gianluca Brambilla. Proprio quest'ultimo è stato squalificato dalla giuria, insieme al russo Ivan Rovny, in seguito ad un battibecco con schiaffi e gomitate dopo le lamentele di Brambilla verso Rovny perchè non collaborava col resto dei battistrada.

La fuga pian piano si è ridotta al solo Alessandro De Marchi che, confermando le sue caratteristiche di generoso attaccante, è stato ripreso soltanto ai -3 dalla coppia formata da Contador e Chris Froome. Il britannico del Team Sky, a 1'20" in graduatoria dallo spagnolo, poco prima aveva animato la corsa scattando e staccando tutti gli altri uomini di classifica, tra cui Fabio Aru e Alejandro Valverde, fatta eccezione per Contador.

I due big sono andati a braccetto fino a circa 800 metri dall'arrivo quando la maglia rossa se n'è andata da sola per la vittoria, la prima in questa edizione. Sul traguardo sono poi giunti nell'ordine Froome, De Marchi, Valverde, Joaquim Rodriguez e Fabio Aru. In classifica generale Alberto Contador ha rafforzato la sua leadership: ha 1’36" su Valverde, 1'39" su Froome, 2’29” su Rodriguez mentre Aru è quinto a 3'38".

Martedì ci sarà l'ultimo giorno di riposo mentre mercoledì ci sarà la 17esima frazione, 190 km da Ortigueira a Coruna.