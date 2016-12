29 aprile 2014 Vip e gente comune, tutti con D.Alves contro il razzismo Personaggi famosi e semplici tifosi si sono mobilitati sui social network per dimostrare la loro solidarietà a Dani Alves Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:08 - Personaggi famosi e semplici tifosi si sono mobilitati sui social network per dimostrare la loro solidarietà a Dani Alves, calciatore del Barcellona che nell'ultimo turno di campionato ha raccolto una banana lanciatagli dagli spalti in segno di spregio e l'ha mangiata con estrema naturalezza e semplicità. Un gesto ironico e assolutamente significativo contro il razzismo, che ha trovato consensi e appoggio in tutto il mondo. Per la cronaca il tifoso del Villareal che ha lanciato il frutto è stato bandito a vita dallo stadio Madrigal.