Villarreal-Celta Vigo: paura al Madrigal

11:17 - La Liga va in fumo. Attimi di paura durante il match tra Villarreal e Celta Vigo (squadra allenata da Luis Enrique). All'87', dopo l'1-0 degli ospiti, scoppia l'inferno: lancio di lacrimogeni in campo. Il pubblico scappa, i giocatori corrono negli spogliatoi e l'arbitro Borbalan è costretto a sospendere la partita. Dopo circa 15 minuti la situzione torna "normale" e si riprende a giocare. Il Celta trova addirittura il raddoppio prima del triplice fischio finale e per il Sottomarino Giallo è sempre più crisi. Marca titola: "E' una vergogna".