Via ai Mondiali di volley, ecco le 14 (sexy) azzurre

16:58 - L'attesa è finita, il Mondiale 2014 di pallavolo femminile ha preso il via ed è un Mondiale 'made in Italy', con sei città che ospiteranno l'evento: Roma, Bari, Trieste, Verona, Modena e, dall'8 al 12 ottobre, Milano, dove si disputerà la fase finale.

Il format prevede 4 gironi all'italiana da 6 squadre ciascuno in altrettante sedi (Roma, Trieste, Bari e Verona). Le prime quattro squadre di ogni girone si qualificheranno al 2° turno (Bari, Trieste, Verona e Modena), in cui le 16 squadre saranno divise in due gironi da 8, con le prime tre di ogni girone che avanzeranno alla fase finale tutta da disputare nel capoluogo lombardo.

La Russia deve difendere i titoli conquistati nel 2006 e nel 2010, ma è il Brasile, vincitore del World Grand Prix e bicampione olimpico (2008 e 2012), a partire da superfavorito per la vittoria finale di una competizione che ancora manca nella sua bacheca (tre finali perse, le ultime due proprio con le russe). Obiettivo podio, invece, per le 14 azzurre scelte da Marco Bonitta, che non partono certo coi favori del pronostico, ma vogliono far valere il fattore campo. Esordio soft contro la Tunisia martedì sera alle 20 al Palalottomatica di Roma, che sarà la casa delle nostre giocatrici per tutta la durata della prima fase.



Ecco la lista delle 14 azzurre scelte da Bonitta, da segnalare in particolare i grandi ritorni di Eleonora Lo Bianco e di Paola Cardullo.



Palleggiatrici: Francesca Ferretti, Eleonora Lo Bianco, Noemi Signorile.

Opposte: Nadia Centoni, Valentina Diouf.

Centrali: Valentina Arrighetti, Cristina Chirichella, Raphaela Folie

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Carolina Costagrande, Antonella Del Core, Francesca Piccinini.

Liberi: Monica De Gennaro, Paola Cardullo.