Us Open: avanti Seppi e Bolelli, fuori Knapp e Giorgi

12:00 - Un sorriso per gli uomini, una smorfia per le donne. Nel primo turno degli Us Open, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows, l'Italia può esultare per le vittorie di Andreas Seppi (6-3, 6-1, 6-4 su Stakhovsky) e Simone Bolelli (2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Pospisil), ma deve leccarsi le ferite per le sconfitte di Karin Knapp (6-4, 6-3 dalla Pironkova) e soprattutto di Camila Giorgi (1-6, 7-5, 6-3 dalla Rodionova).

Concreta e autorevole la prova di Andreas Seppi, il primo degli azzurri a scendere in campo. L'altoatesino si è sbarazzato con un secco 6-3, 6-1, 6-4 dell'ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 93 del mondo, bissando il successo ottenuto nell'unico confronto in carriera tra i due, a Metz nel 2010. Ora sulla sua strada ci sarà Nick Kyirgios, rivelazione a Wimbledon quando sorprese il mondo facendo fuori Rafa Nadal. Ottimo match anche per Bolelli, costretto ad una maratona di 2 ore e 55 minuti da Vasek Pospisil ma alla fine trionfatore: 2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 il punteggio in favore di Simone, che ora se la vedrà contro il vincente di Robredo-Roger-Vasselin.



Male invece Karin Knapp, subito fuori al primo turno contro la Tsvetana Pironkova: 6-4, 6-3 il punteggio in favore della bulgara numero 54 del mondo, già vincente nell'unico confronto tra le due tenniste, a Stoccarda nel 2006. Male, anzi malissimo, anche Camila Giorgi, sconfitta 1-6, 7-5, 6-3 dalla qualificata australiana Anastasia Radionova: dopo un primo set dominato la bella tennista di Macerata, fresca di 31esima posizione nel ranking Wta, va in tilt e subisce il ritorno dell'avversaria, venendo prematuramente eliminata. Alessandro Franchetti