Una doppietta di Vieri decide la partita delle stelle

11:24 - Un undici stellare: Nikopolidis, Maldini, Cannavaro, Hierro, Salgado, Gattuso, Zidane, Figo, Nedved, Ronaldo, Suker. Tutti in campo nella stessa squadra a Berna per l'evento benefico "Match Against Poverty" per le Filippine contro lo Young Boys e Friends. Alla fine il risultato finale ha premiato la squadra di Zidane per 8-6. In campo anche la calciatrice brasilian Marta e Vieri (autore di una doppietta).