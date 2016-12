Un mese dopo la F1 abbraccia Schumi: "Forza Michael"

17:46 - Un interminabile mese dopo il terribile incidente sciistico sulle nevi di Meribel, Michael Schumacher è ancora completamente immerso nel buio e nel silenzio del coma indotto. Un interminabile mese dopo quell'incidente, il Circus della Formula 1 si ritrova a Jerez de la Frontera per i primi test stagionali e il pensiero di tutti va al campione tedesco. Sulle fiancate di Mercedes e Ferrari compariranno le scritte "keep fighting Michael" e "forza Michael", ma lui, dal suo letto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Grenoble, non potrà vederle.

Ma quando aprirà finalmente gli occhi Michael? Non c’è risposta alla domanda più impellente: "Ci vorrà il tempo che ci vorrà" aveva risposto poco meno di un mese fa il professor Payen e da allora le certezze non sono aumentate. Da martedì scorso ogni mattina (secondo il Journal du Dimanche) i medici cercano di risvegliare dolcemente il corpo di Schumi e il suo cervello, provano a staccare le macchine che provvedono alle sue funzioni vitali e riducono progressivamente i sedativi, ma finora - sempre secondo fonti ufficiose - i tentativi sono stati vani.



"Michael è un combattente, noi non ci arrendiamo" aveva detto la moglie Corinna, che ogni mattina arriva dalla Svizzera al capezzale del marito e ogni sera riparte per tornare dai figli. Nell’ultimo comunicato si legge che "La famiglia è molto soddisfatta del lavoro dei medici", i quali dal canto loro restano fedeli alle dichiarazioni dello scorso 31 dicembre: "Non daremo altre informazioni finché non ci saranno fatti nuovi e significativi". Ma le notizie purtroppo non arrivano e c'è chi comincia a temere che la "stabilità" delle condizioni di Michael, citata a inizio anno dalla portavoce Sabine Kehm, possa trasformarsi in una condanna all’immutabilità.

Ma Michael è un combattente e la Formula 1 lotta con lui: Forza Michael!!!