Twitter, un tatuaggio è per sempre: parola di Wanda

13:15 - Poche parole sul Social Network e una promessa: "Per sempre il tuo amore... Per sempre, per sempre!". Sembra proprio continuare a gonfie vele la storia d'amore tra l'argentina e il calciatore. Mentre l'ex, Maxi Lopez, tornato a Genova fa subito sognare i tifosi portando la Sampdoria a vincere il derby i due piccioncini vanno a spasso per Milano. Shopping, tatoo e foto... Foto rigorosamente da pubblicare su Twitter e Instagram, per la gioia dei "follower". Come quest'ultima: i rispettivi nomi indelebile sulle dita. Lettere che avvolgono il dito come una fede tutta d'inchiostro. Per le promesse ci pensa Wanda Nara che cinguetta un "per sempre"