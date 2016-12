Turchia, il Galatasaray in campo con il caschetto

22:14 - I giocatori del Galatasaray, prima della gara di campionato con l'Erciyesspor (poi vinta per 2-1), si sono presentati in campo con il caschetto da minatori per ricordare le oltre 300 vittime dell'esplosione nella miniera di Soma. Anche la squadra di basket, prima della gara con il Besiktas, ha ripetuto il fantastico gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti delle famiglie