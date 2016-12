Tragedia nel mondo del ciclismo: Decraene si è suicidato 

21:36 - Tragedia nel mondo del ciclismo. Dopo la biker Annefleur Kalvenhaar, è deceduto a 18 anni il belga Igor Decraene. Il campione del mondo junior a cronometro a Firenze non è rimasto vittima di un incidente in allenamento, come si è detto in un primo momento, ma si è suicidato. La federazione ciclistica belga, con una nota successiva a quella con cui aveva reso nota la notizia della scomparsa dell'atleta, ha fatto sapere di essere "stupefatta".

"Era stato con noi in ritiro durante questa settimana - ha commentato il presidente della federazione belga Tom Van Damme - ma ora è troppo difficile commentare una notizia del genere. Ci vorrà del tempo per metabolizzarla". Koen Dutroit, direttore sportivo della squadra del ragazzo, ha detto di essere "senza parole", secondo quanto riferisce il sito del giornale Het Laatste Nieuws, il primo ad avanzare l'ipotesi del suicidio. L'ex campione del mondo Johan Museeuw, altro estimatore del ragazzo, ha invece detto di essere "sconvolto".