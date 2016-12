25 luglio 2014 Tra sogno e realtà, 20 nomi che possono accendere il mercato La disponibilità economica delle grandi di Serie A non è quella di Real Madrid o Manchester United, ma alcuni grandi colpi sono comunque possibili Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - Mentre in Spagna il Barcellona prende Suarez e il Real James Rodriguez e in Inghilterra Manchester e Liverpool dichiarano di avere un budget quasi illimitato per fare mercato, in Italia la situazione è ben diversa. Le nostre società devono cercare di piazzare il colpo dell'estate senza spendere troppo e in molti casi prima di farlo sarebbero comunque costrette a vendere. Ecco una lista di "occasioni" più o meno possibili per le grandi squadre del nostro campionato, uomini che possono decidere quasi da soli chi vincerà il prossimo scudetto...