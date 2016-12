Tour: Paolini beccato con un iPhone in gara 

18:59 - Episodio curioso durante l'ottava tappa del Tour de France (Tomblaine-Gérardmer La Mauselaine): Luca Paolini, intorno al km 60, ha estratto dalla tasca posteriore un iPhone e lo ha utilizzato per scrivere un messaggio in gara. Mossa vietatata dal regolamento, ma la giuria ha deciso di non prendere alcun provvedimento per il corridore italiano della Katiusha.

L'episodio, però, non è passato inosservato e l'Uci, la federazione ciclistica internazionale, ha emesso un comunicato ricordando il divieto: "“L’utilizzo del cellulare in corsa da parte dei corridori non è autorizzato per l’articolo 9 della prova e quello 2.2.024 del regolamento Uci".