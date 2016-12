6 luglio 2014 Tour 2014: Nibali show, tappa e maglia gialla Straordinaria vittoria del campione italiano a Sheffield: lo Squalo dello Stretto stacca tutti ai 2 chilometri e va a trionfare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:09 - L'Italia intera festeggia la meravigliosa impresa di Vincenzo Nibali che vince la seconda tappa del Tour de France di 195 chilometri da York a Sheffield, contraddistinta da una serie di sali-scendi molto impegnativi. Lo Squalo dello Stretto conquista anche la maglia gialla dimostrando di essere in forma straordinaria con uno scatto super nel finale. Per il campione italiano in carica si tratta della prima vittoria in carriera alla Grande Boucle.

Tappa davvero impegnativa con 9 Gran Premi della Montagna, l'ultimo dei quali (il Jenkin Road) piazzato a 5 km dal traguardo con pendenze davvero notevoli. Dopo una serie di continui scatti e tentativi di fuga, ai meno 40 dal traguardo il gruppetto dei migliori (tra cui anche Nibali) ha oltre 3 minuti di vantaggio sul plotone della maglia gialla Kittel e degli altri velocisti. All'imbocco della salita finale si assiste all'accelerazione di Contador con Nibali attaccato alle ruote dello spagnolo. Si fa vedere anche Froome ma tutti gli indiziati a vincere il Tour scollinano appaiati. In discesa si susseguono gli scatti: ai meno 2 mette il turbo Vincenzo Nibali che stacca tutti i compagni di fuga tenendo duro anche nei momenti più difficili. Ai 100 metri il corridore dell'Astana capisce di aver vinto e, sotto il traguardo, indica il tricolore sul suo petto. Nibali è il primo corridore italiano ad indossare la maglia gialla dopo Rinaldo Nocentini nel 2009.