Tour 2014, Nibali: "Non ho ancora vinto, occhio ai Pirenei"

10:27 - Il chiodo fisso di Vincenzo Nibali. Il leader incontrastato del Tour de France 2014 si gode il meritato giorno di riposo prima dei Pirenei ma mantiene alta la guardia: "Devo restare vigile, fare attenzione alle cadute, restare il più vicino possibile ai miei compagni di squadra. In ogni caso - le sue parole in un'intervista rilasciata a L'Equipe - non farò l'errore di pensare che ho già vinto il Tour. No, tutt'altro. Il Tour è vinto a Parigi, non prima".

Intanto, però, lo Squalo dello Stretto si gode la leadership solitaria, e con distacchi abissali sui diretti inseguitori: "Ho sempre creduto di potercela fare. Già il secondo giorno a Sheffield c'erano stati diversi attacchi, compresi quelli di Froome e Sagan. Dopo che sono partito io, nessuno è riuscito a starmi dietro, ho vinto la tappa e preso la maglia gialla. Con questa azione ho attinto una grande fiducia in me".

E i ritiri di Froome e Contador? "Sono caduti. Mi dispiace per loro, ma le cadute fanno parte del mestiere - conclude Nibali -. Io non ho rubato niente a nessuno, e credo che ci siano ancora tutti i migliori al mondo, tra cui i francesi".

Restano solo i Pirenei a dividerlo dal primo Tour della sua carriera, un'insidia che Nibali teme ma vuole superare: "Tutte queste tappe saranno difficili, a cominciare da quella di martedì da Carcassonne a Bagneres de Luchon. Ma lo spartiacque sarà quella con arrivo a Hautacam".