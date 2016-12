Tour 2014, 8a tappa: gioia Kadri, Nibali resiste

19:18 - La prima vittoria francese al Tour 2014 porta la firma di Blel Kadri. Il corridore della AG2R La Mondiale trionfa nell'ottava tappa di 161 chilometri da Tomblaine a Gerardmer-La Mauselaine, la prima con arrivo in salita sui Vosgi. Finale davvero spettacolare per gli uomini di classifica con Vincenzo Nibali dell'Astana che resta attaccato ad Alberto Contador della Saxo-Tinkoff perdendo solo 3 secondi e mantenendo saldamente la maglia gialla.

La solita fuga di giornata parte dopo appena 20 chilometri dal via con cinque corridori, Blel Kadri, Niki Terpstra, Simon Yates, Adrien Petit e Sylvain Chavanel che riescono a guadagnare fino a 11 minuti sul gruppo della maglia gialla di Vincenzo Nibali. Gli attaccanti non hanno ambizioni di classifica e così il plotone dei migliori lascia spazio alla fuga. Sulla corsa si scatena un violento temporale che obbliga i gregari a proteggere i capitani.

Sul primo Gpm di giornata, il Col de la Croix de Moinats di seconda categoria il francese Kadri della Ag2R saluta i compagni d'attacco e vola al comando in solitaria con Chavanel a inseguire staccato. Nel gruppo maglia gialla sono i Saxo-Tinkoff di Contador a fare l'andatura con Nibali alle ruote del 'Pistolero' spagnolo. Dal gruppetto dei migliori perdono terreno Michal Kwiatkowski, quarto nella generale e soprattutto Jakob Fuglsang, compagno di Nibali all'Astana e secondo in classifica.

L'ultima ascesa di giornata è una passerella per Kadri che alza le braccia al cielo già a 200 metri dal traguardo. Più indietro è grande lotta tra Contador e Nibali con Valverde che perde terreno prezioso. Davvero incredibile la tranquillità del ciclista messinese che resta attaccato allo spagnolo (secondo al traguardo) perdendo solo 3 secondi nel rush finale per un problema al cambio. Quarto posto per Richie Porte del Team Sky.

In classifica generale Nibali resta al comando con 1'44” sul compagno in Astana, Fuglsang. Terzo Porte a 1'58”. Quarto Kwiatkowski a 2'26” davanti a Valverde (2'27”) e a Contador, sesto con un distacco di 2 minuti e 34” dall'italiano.