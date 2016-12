Tour 2014, 6a tappa: sorriso Greipel, volata super a Reims

18:47 - Il tedesco André Greipel vince in volata la sesta tappa del Tour de France 2014, da Arras a Reims di 194 chilometri. Il campione di Germania della Lotto Belisol ha chiuso al fotofinish davanti al norvegese Alexander Kristoff del Team Katusha. Attardato il favorito Kittel. La maglia gialla resta sulle spalle di Vincenzo Nibali che mantiene un vantaggio di 2 secondi su Fuglsang, suo compagno all'Astana e 44 su Peter Sagan della Cannondale.

Dopo solo quattro chilometri dal via ecco la fuga di giornata composta da 4 corridori: Tom Leezer, Arnaud Gerard, Luis Angel Mate Mardones e Jerome Pineau. Il gruppo della maglia gialla Vincenzo Nibali tiene gli attaccanti a distanza di sicurezza. Il percorso, reso scivoloso dalla pioggia, miete un'altra vittima nel team Sky: dopo Froome, anche Xabier Zandio è stato costretto ad abbandonare la corsa in seguito ad una brutta caduta. Ai meno 15 dal traguardo il gruppo torna compatto con Nibali e i migliori che si mantengono nelle prime posizioni per evitare cadute. Kittel, vincitore fin qui di tre tappe, resta nelle retrovie perdendo terreno dal plotone di testa. Ai 700 metri ecco il tentativo di Michal Kwiatkowski ma André Greipel non lascia scampo agli avversari e trionfa con un'azione di potenza. Secondo Kristoff, terzo il francese Dumoulin.