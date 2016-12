Tour 2014, 4a tappa: pazzesco Kittel, è tripletta

19:04 - In volata non c'è storia, il tedesco Marcel Kittel ha vinto anche la quarta tappa del Tour, la prima in Francia, scattata da Le Touquet Paris-Plage e giunta a Lille dopo 164 km. Per il colosso del Team Giant Shimano è già il terzo sigillo in questa Grande Boucle ma stavolta ha dovuto soffrire per rimontare e battere al fotofinish Kristoff e Demare. In classifica generale Vincenzo Nibali resta leader in maglia gialla.

La quarta frazione del Tour de France, la prima in Francia dopo le tre in Inghilterra, è stata animata da una fuga a due che poi è diventata col solo Thomas Voeckler, ripreso a 15 km dal traguardo. C'è stata anche la caduta del vincitore 2013 Chris Froome, senza conseguenze, che si è procurato varie abrasioni ed una botta al polso destro dopo aver sbattuto a terra col fianco sinistro in seguito ad uno scontro con un altro corridore nel gruppo. La tappa si è decisa con una volata di gruppo nella quale Marcel Kittel ha compiuto una grandissima rimonta negli ultimi metri e proprio al fotofinish ha bruciato il norvegese Alexander Kristoff (Katusha), il francese Arnaud Demare (FDJ) e lo slovacco Peter Sagan (Cannondale). Kittel non è nemmeno riuscito ad esultare per il grande sforzo mentre è stata evidente la rabbia di Kristoff che ha sbattuto il pugno sul manubrio in segno di delusione. In classifica generale non cambia nulla, con la maglia gialla di leader che resta sulle spalle di Vincenzo Nibali; a seguire un gruppone a 2 secondi che comprende, tra gli altri, Sagan, Contador, Valverde e Froome. Domani, mercoledì, va in scena la quinta tappa, 156 km da Ypres ad Arenberg Porte du Hinaut, con 9 settori di pavè della Parigi-Roubaix