Tour 2014, 1a tappa: Kittel show, vittoria e maglia gialla

00:10 - Marcel Kittel del Team Giant-Shimano, proprio come l'anno scorso, vince in volata la prima tappa del Tour de France di 190 chilometri da Leeds ad Harrogate indossando di conseguenza la prima maglia gialla 2014. Secondo posto per lo slovacco Peter Sagan, terzo Navardauskas. Finale contraddistinto da una brutta caduta che ha coinvolto anche l'idolo di casa Mark Cavendish, che raggiunge il traguardo dolorante alla spalla.

Al dare il via ufficiale nello Yorkshire alla Grande Boucle sono stati i principi Harry e William con la moglie Kate. Il gruppo attraversa due ali di folla: il Tour richiama infatti un gran numero di spettatori inglesi accorsi a seguire la Grande Boucle. Dopo pochi chilometri dal via tentano la fuga Jens Voigt, Nicolas Edet e Benoit Jarrier. I tre attaccanti vengono ripresi a circa 50 chilometri dal traguardo. Si va così verso l'attesa volata: ai mille metri Fabian Cancellara prova il colpo a sorpresa partendo in solitaria ma a meno 300 viene ripreso.

Contemporaneamente in cima al gruppo si assiste alla caduta che coinvolge corridori del calibro di Cavendish, costretto a raggiungere il traguardo con una spalla dolorante. A vincere la volata finale è Marcel Kittel che, come nell'edizione del 2013, vince la prima tappa ed indossa la prima maglia gialla del Tour. Battuti al fotofinish Sagan e Navardauskas.