Tour 2014, 19.ma tappa: acuto Navardauskas, Nibali in controllo

19:11 - E' Ramunas Navardauskas a trionfare nella 19.ma tappa del Tour de France, 208 km da Maubourguet a Bergerac. Il lituano della Garmin-Sharp trionfa in solitaria in una tappa condizionata dal maltempo e da una caduta a due km dalla fine, che per poco non coinvolge anche la maglia gialla Vincenzo Nibali. Lo Squalo controlla e mantiene invariato il vantaggio sugli inseguitori: sabato ultima insidia, la crono da Bergerac a Perigueux.

La fuga, in una giornata pesantemente condizionata dal maltempo, parte presto ed è composta da cinque corridori: Gautier, Slagter, Taaramae, Elmiger e Gerard. Nibali e gli scudieri dell'Astana si riposano dopo le fatiche dei Pirenei e non forzano per andarli a prendere, le squadre dei velocisti dal canto loro non temono l'iniziativa dei cinque e controllano a lungo con circa due minuti di ritardo, andando poi a recuperare tutti (l'ultimo ad arrendersi, a circa dieci chilometri dalla fine, è Slagter) quando il gioco si fa duro.



Sul Cote de Monbazillac (ultimo GPM di giornata, situato nella terra resa famosa dal Cyrano di Rostand) si stacca Marcel Kittel, una volta scollinato prende con foga l'iniziativa Navardauskas, che a cinque chilometri dall'arrivo vanta 20 secondi in solitaria sul gruppo. E il coraggioso tentativo va in porto nonostante il confuso riorganizzarsi del gruppo, che porta anche ad una caduta di gruppo in cui restano coinvolti, tra gli altri, anche Peter Sagan (sfortunatissima la sua Grande Boucle) e Romain Bardet, quinto in classifica generale: distacchi neutralizzati, visto che la caduta arriva entro i tre chilometri dal traguardo. Non cade ma resta leggermente attardato rispetto a Valverde anche Nibali, che per fortuna riesce a schivare l'ennesimo incidente di un Tour segnato dal maltempo. Sospiro di sollievo, dunque: e domani c’è l’ultima fatica prima della passerella di Parigi.