Tour 2014, 14a tappa: Majka show, Nibali sempre più in giallo

18:15 - Il polacco Rafal Majka trionfa nella 14esima tappa del Tour de France 2014, da Grenoble a Risoul conquistando così la sua prima vittoria da professionista. Nel giorno del Col d'Izoard, vetta più alta della Grande Boucle, Vincenzo Nibali consolida la maglia gialla chiudendo al secondo posto dietro al corridore della Saxo-Tinkoff. Lo Squalo dello Stretto guadagna altri preziosi secondi sui diretti avversari. Terzo il francese Peraud.

Dopo lo straordinario successo di Nibali in maglia gialla a Chamrousse, il Tour prosegue il suo viaggio sulle Alpi. La tappa odierna prevede tre Gran Premi della Montagna tra cui il mitico Col d'Izoard, vetta più alta (2360 metri di altitudine) di questa Grande Boucle. Pochi chilometri dal via ed ecco la fuga di giornata composta da una ventina di corridori: tra questi anche Purito Rodriguez che scollina per primo sull'Izoard.

Nella lunga e tecnica discesa seguente i due corridori dell'Ag2R, Barde e Peraud, provano l'attacco ma Nibali chiude senza problemi. Il gruppetto dei fuggitivi, ridotto a 10 unità, ha un vantaggio di circa 40" sul plotone maglia gialla all'imbocco dell'ultima ascesa di giornata, il Gpm di prima categoria che porta al traguardo di Risoul. A 10 chilometri dall'arrivo ecco il tentativo di Alessandro De Marchi, corridore della Cannondale, seguito a ruota da Rafal Majka e da Purito Rodriguez. L'italiano e lo spagnolo crollano sul tratto duro e Majka si invola in solitaria verso il suo primo trionfo da professionista.

Dal gruppo maglia gialla, ai meno 3.5, ecco lo scatto di Vincenzo Nibali con il soloa ruota. Lo Squalo dello Stretto chiude al secondo posto con un distacco di 25 secondi, precedendo di 2 il francese. Più indietro arrivano. In classifica generaleha ora un vantaggio di 4'37” su Valverde, terzoa 4'50”.