Tour 2014, 11a tappa: stoccata di Gallopin, Nibali sempre in giallo

17:46 - Bellissima vittoria di Tony Gallopin nella 11esima tappa del Tour de France, da Besancon a Oyonnax. Alla Grande Boucle il francese ex maglia gialla riesce a sorprendere tutti nell'ultima discesa spingendo fino alla fine e chiudendo con qualche metro di vantaggio sul gruppo dei migliori. Secondo posto per il tedesco John Degenkolp, terzo l'italiano Matteo Trentin. In testa alla classifica generale resta saldamente Vincenzo Nibali.

La tappa, contraddistinta da un percorso movimentato con numerosi sali-scendi, ha visto nel finale 4 Gran Premi della Montagna (3 di terza categoria e uno di quarta). Tre i corridori presenti nella fuga di giornata partita dopo pochi chilometri: Anthony Delaplace, Cyril Lemoine e Martin Elmiger. E' proprio il corridore svizzero della Iam Cycling a restare solo al comando con i due compagni d'attacco inglobati nel gruppo maglia gialla, in pieno controllo della corsa.

Ai meno 40 Elmiger viene raggiunto da Jan Bakelants, Nicolas Roche, Cyril Gautier e Jesus Herrada Lopez. Nel frattempo il vincitore del Giro del Delfinato, Andrew Talansky, è costretto a fermarsi per i guai fisici ma, dopo qualche minuto di apprensione, si è rimesso in sella alla bici chiudendo con un ritardo di quasi 20 minuti dal gruppo.

Ai meno 15 dal traguardo il gruppo dei migliori riassorbe i fuggitivi lanciandosi compatto verso l'arrivo. In difesa l'ex maglia gialla Tonyprova l'attacco a sorpresa, raggiunto ai meno 4 da. Gallopin però è un treno, saluta tutti, e si invola vincendo con pochi metri di vantaggio sul gruppo maglia gialla. A conquistare la volata per il secondo posto è il tedescodavanti a. Non cambia nulla nella classifica della maglia gialla conche precededi 2'23”. Terzo, staccato di 2'47” dallo Squalo dello Stretto.