Totti è eterno, 700 gare in giallorosso

16:47 - Questa sera col Torino Francesco Totti spegnerà 700 candeline, un altro traguardo importante nella carriera di un monumento del nostro calcio, che continua a stabilire record e che molti vorrebbero vedere anche in Brasile quest'estate. Certo, le 902 presenze nel Milan di Paolo Maldini sono ancora lontane, come lo sono le 853 di Javier Zanetti con l'Inter, ma il Pupone con la gara numero 700 nella Roma entra ancora una volta nell'Olimpo degli immortali della Serie A.

700 partite (compresi gli 8 minuti di Roma-Parma) tra campionato (553, terzo nella classifica ogni tempo) e coppe (146, di cui 88 in Europa e 58 in Coppa Italia) e 289 gol, di cui 234 in Serie A (secondo solo a Silvio Piola, 274 reti). Un traguardo in più, che Totti spera di festeggiare con una vittoria, come gli è già successo 4 volte su 6: l'unica sconfitta fu con il Siena alla 400esima presenza, nel 2005.