12:18 - Tito Vilanova non ce l'ha fatta. E, dopo lo sconforto, al Camp Nou è il momento dell'omaggio e dei ricordi. La camera ardente per l'ex tecnico blaugrana, morto a 45 anni per un cancro alla ghiandola parotide, è stata allestita nei pressi della tribuna centrale dello stadio. All'ingresso uno striscione con la scritta "Tito per sempre eterno".