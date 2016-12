10:58 - "Sono qui per la squadra, da lunedì avremo una serie di incontri per aumentare il business e in chiave mercato". Queste le parole di Erick Thohir al suo arrivo in Italia all'aeroporto della Malpensa. "Nella vita esistono gli alti e bassi, bisogna saperli accettare", ha poi aggiunto il presidente dell'Inter riguardo al suo attuale stato d'animo.