Tesserino di Pantani in vendita su eBay, ira della madre

13:17 - A dieci anni dalla morte, Marco Pantani è sempre nei cuori degli italiani. Qualcuno però ha deciso di guadagnare sulla passione dei tifosi per il Pirata. E così su eBay è stato messo in vendita il tesserino della Federazione ciclistica italiana appartenuto proprio a Pantani. Base d'asta 1.500 euro. Indignata la mamma di Marco, che punta il dito contro un ex compagno di squadra: "Chi l'ha fatto si deve vergognare".

Secondo Tonina, il responsabile dell'oltraggio è da cercare tra gli "amici di squadra" del figlio. Oltre alla licenza dell'Unione ciclistica internazionale del 1997, lo stesso venditore di eBay ha messo infatti all'asta anche diverse maglie della Mercatone Uno indossate sempre dal Pirata.



"Se le maglie gliele aveva regalate Marco, ci faccia quello che vuole - ha scritto Tonina sul suo profilo Facebook -, ma un documento privato no: Marco non glielo avrebbe mai dato, quindi ricorrerò ad un avvocato per sapere dove l'ha preso". "Quando gli ho detto che si deve vergognare - ha raccontato ancora la madre del 'Pirata' -, lui mi ha risposto che '1.500 euro gli fanno comodo' e che altre cose 'gli scivolano addosso': ma che amici aveva mio figlio? Che tristezza". E intanto sui social network sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati a Tonina dopo lo sfogo su Facebook. Nessuno tocchi il Pirata.