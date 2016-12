Tavecchio come noi vuole Fiona May, ma noi la volevamo al posto suo

14:55 - Grazie presidente Tavecchio per averci ascoltato. Grazie per aver seguito quasi alla lettera il nostro consiglio datato 28 luglio 2014 ossia arruolare Fiona May nella stanza dei bottoni che dovrà salvare il nostro povero calcio Peccato per quel quasi, altrimenti la tua scelta sarebbe stata perfetta. Noi infatti avevamo lanciato provocatoriamente la candidatura di un’italia dalla pelle scura alla presidenza della Figc, non nell’etereo ruolo di “ambascatrice dell’anti-razzismo nel calcio”.

Noi Fiona May la volevamo seduta sulla tua poltrona. Non su una delle tante che godranno di luce riflessa. Peccato, sarà per la prossima elezione.