Tanti auguri Antognoni, bandiera della Fiorentina

17:59 - Firenze ha preparato un giorno speciale per il 60° compleanno del "Capitano". Un vero e proprio Giancarlo Antognoni Day che avrà il suo culmine con la consegna delle chiavi della città da parte del vicesindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio. Per lui, nato il 1° aprile 1954 a Marsciano (Perugia) ma ormai fiorentino doc e da sempre bandiera della Fiorentina, una grande e meritata soddisfazione.

Centrocampista elegante e di classe purissima, Antognoni ha fatto innamorare generazioni di tifosi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, fino al trionfo ai Mondiali di Spagna del 1982: quella splendida cavalcata azzurra che per lui purtroppo era terminata nella semifinale con la Polonia, dove aveva rimediato un infortunio che gli impedì di giocare la partita decisiva con la Germania.



Ma Antognoni è stato anche e soprattutto la Fiorentina, una bandiera ai tempi in cui ancora esistevano i giocatori simbolo, uomini disposti a legare i loro destini a quelli di una squadra e di una città. Idolo assoluto dei tifosi viola, detiene il record di presenze con la maglia della Fiorentina (341), che aveva scommesso su di lui quando era ancora giovanissimo prendendolo dall'Asti Macobi (Serie D). L'esordio in Serie A è datato 15 ottobre 1972 a Verona, con la maglia numero 8. Sulla panchina viola c'era Nils Liedholm. Il giorno dopo Vladimiro Caminiti su Tuttosport lo soprannominò "L'uomo che gioca guardando le stelle".



Una vita calcistica vissuta sempre al massimo, tra grandi gioie come quella Mondiale e gravi infortuni che ne hanno condizionato la carriera (facendogli anche perdere la finale di Madrid). Con la maglia viola tantissime soddisfazioni personali ma pochi trofei: l'unico, la Coppa Italia del 1974-75. Tutta Firenze è pronta festeggiare "L'uomo che gioca guardando le stelle", che forse meritava un palmares migliore, ma sicuramente non poteva ottenere più amore dai suoi tifosi.