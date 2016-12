17 settembre 2014 Svizzera, sesso orale con calciatore: licenziata massaggiatrice La donna si è lasciata andare con un giocatore del Lenzburg fuori da un locale di Zurigo, i compagni hanno ripreso coi telefonini. Lei si difende: "Mi hanno messo qualcosa nei drink" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:38 - Una notte di festeggiamenti per la promozione in seconda lega interregionale, alcol a fiumi e infine un video porno, circolato tra i calciatori e finito poi nelle mani di Ulrich Bruder, presidente del Lenzburg Fc, club amatoriale svizzero. Il video recapitato nella casella di posta del numero uno del Lenzburg, della durata di circa tre minuti, immortalava la massaggiatrice della squadra mentre faceva sesso orale in un parcheggio all'esterno di un locale di Zurigo con uno dei giovani giocatori fra le grida d’incitamento dei compagni.

Stando alla ricostruzione del giornale elvetico Blick, che chiama la 41enne massaggiatrice con il nome fittizio di "Carmen" e il 20enne calciatore con quello di "Jim", l’episodio è avvenuto lo scorso maggio al termine della festa di fine campionato celebrata in uno dei locali più alla moda di Zurigo. Finito il party ad altissimo tasso alcolico, "Carmen" e alcuni membri della squadra si sono diretti nel parcheggio, dove "Jim", dopo essersi abbassato i pantaloni, ha ricevuto un "trattamento speciale" dalla donna, mentre i compagni, disposti in cerchio intorno a loro, filmavano tutto coi cellulari e lanciavano urla d’incoraggiamento alla massaggiatrice facendo commenti volgari.



Il video è diventato subito virale nello spogliatotio del Lenzburg, anche se ovviamente non era previsto che arrivasse nelle mani del presidente Bruder. Il quale, dopo aver visto il video, ha deciso di licenziare "Carmen", mentre i giocatori se la sono cavata con una multa: "Non potevamo cacciare metà squadra", si è giustificato il presidente, spiegando poi che il provvedimento nei confronti della massaggiatrice è stato deciso dal consiglio del club.



"Carmen", però, non l’ha presa bene e si è difesa sostenendo di essere stata il capro espiatorio dell’intera vicenda. "Dovevano incolpare qualcuno e hanno scelto la vittima più facile – ha detto al Blick - . La festa era totalmente fuori controllo, ma credo che quella sera qualcuno abbia messo qualcosa nei miei drink, perché anche se ne ho bevuti solo un paio, non riesco comunque a ricordare nulla di quanto successo. Il video famoso non l’ho mai visto, ma è stato molto spiacevole". Adesso "Carmen" è senza lavoro, ma sebbene quattro squadre le abbiano già proposto un altro ingaggio, giura di aver chiuso per sempre con il calcio.