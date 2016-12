Svezia: Ibrahimovic finisce sui francobolli

15:36 - Le poste svedesi, come annunciato, giovedì hanno messo in vendita i francobolli con le immagini dell'attaccante del Psg, Zlatan Ibrahimovic, scatenando una vera e propria corsa agli acquisti da parte di tifosi e collezionisti. "I francesi sono particolarmente interessati, si tratta del grande Zlatan", ha commentato il responsabile dell'ufficio francobolli, Britt-Inger Hahne. "Un cliente ha ordinato 1.500 pacchetti... per i suoi amici francesi", ha aggiunto. Sui cinque francobolli offerti, tre riportano immagini dell'amichevole Svezia-Inghilterra (4-2) del 14 novembre 2012, in cui Zlatan ha segnato i quattro gol della Svezia.