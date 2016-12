25 giugno 2014 Su Twitter si scatenano i tifosi azzurri, meme e sfottò sull'Italia del Mondiale Dopo il risultato dell'ultimo match della fase a gironi dell'Italia, Twitter è diventato un fiume in piena di frasi e foto ironiche. Tweet google 0 Invia ad un amico

16:23 - Il Mondiale per gli azzurri è ormai finito ma i tifosi non si palcano e si sfogano sui social network che si riempiono di battute e fotomontaggi sulle ultime performance dell'Italia. Gli argomenti su cui scatenarsi certo non mancano dopo le dimissioni di Prandelli e Abete, l'addio di Pirlo e Buffon e il tanto discusso morso alla spalla di Chiellini dato da Suarez. D'altronde il web si sa non perdona, e i tifosi delusi nemmeno.