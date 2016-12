Striscioni Inter-Torino: "Rispetto per i morti di Superga e Heysel"

12:49 - In una giornata di campionato ancora una volta funestata da cori antisemiti e striscioni censurabili su tragedie del passato, la luce arriva dallo stadio Meazza di Milano. I tifosi dell'Inter si sono schierati apertamente con uno striscione in memoria dei morti delle tragedie di Superga (dove perse la vita il grande Torino in uno schianto aereo) e dell'Heysel (dove persero la vita trentanove tifosi juventini): "Rispetto per i morti". Ancora più romantica la risposta di un piccolo tifoso del Torino ai tifosi bianconeri: "Quando volo - si legge nello stendardo che riprende lo scempio bianconero nel derby - sto con i miei angeli. Forza Toro". Esempi di civiltà in uno stadio: finalmente.