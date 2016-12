10:33 - Oggi, 17 marzo 2014, Stefano Borgonovo avrebbe compiuto 50 anni. Un traguardo importante che una brutta malattia, la maledetta Sla, non gli ha permesso di raggiungere, strappandolo alla famiglia e agli amici il 27 giugno del 2013. Il suo esempio e la sua forza nel combattere "la Stronza" però rimangono nel cuore di tutti, dalla moglie e la figlia agli ex compagni di squadra, fino ai tanti tifosi che su Twitter e a Como, una delle città in cui ha giocato, continuano a ricordarlo. Buon compleanno, Stefano!