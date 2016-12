Squalificato il vincitore: Schwazer vince l'oro degli Europei 2010

18:29 - Sta scontando una squalifica di quattro anni per doping, causa positività riscontrata alla vigilia dei Giochi Olimpici di Londra. Eppure Alex Schwazer è riuscito lo stesso a vincere una medaglia d’oro. E’ il paradosso delle classifiche postume, quelle riscritte dopo analisi e controanalisi. Nella fattispecie si tratta dei Campionati Europei di Barcellona, 2010 l’anno. Sul podio alto salì il diciannovenne russo Stanislav Emelyanov, arrivato sul traguardo 28” prima di Schwazer.

Emelyanov stava già scontando una squalifica che scadrà alla fine di quest’anno, ma da ieri è scattato l’effetto retroattivo che di fatto regala l’oro al marciatore altoatesino a sua volta condannato per doping. Un successo postumo per l’atleta, l’ennesima sconfitta per lo sport.