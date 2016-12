Spunta un video inedito del gol del secolo di Maradona

14:41 - Con un mese circa di ritardo, arriva un prezioso regalo di Natale per tutti gli appassionati di calcio. Si tratta di un video con immagini inedite di quello che è stato definito "il gol del secolo", il 2-1 segnato da Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali in Messico del 1986.



Maradona, che poco prima aveva segnato con la famosa "mano de Dios", fa 60 metri di campo in 10 secondi scartando gli avversari come birilli e ammutolisce lo stadio Atzeca. Nel nuovo video si può apprezzare il capolavoro del Pibe de Oro da un'angolazione diversa rispetto a quelle cui eravamo abituati fino ad oggi e il merito va ad un appassionato che, spiega La Nacion, lo ha recuperato, restaurato e poi condiviso in rete.