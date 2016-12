Sprint Car: tragedia in pista a Canandaigua, muore travolto Kevin Ward

14:23 - Tragedia in pista al Canandaigua Motorsport Park di Syracuse (USA) in una gara di Sprint Car. Il pilota 20enne Kevin Ward Jr. ha perso la vita in pista dopo essere sceso dalla sua vettura per protestare contro Tony Stewart per un contatto che ne aveva provocato un incidente violento. La vettura di Stewart però è scivolata col posteriore colpendolo e trascinandolo per diversi metri. Per Ward Jr non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima dell'arrivo in ospedale. La polizia, - si legge su italiaracing.net - arrivata in forze dopo il drammatico incidente, ha sequestrato le vetture ed interrogato Stewart, che è rimasto per tutto il tempo chiuso nel suo camion. Le attività in pista sono state cancellate. Non sono finora state mosse accuse a Stewart: è stata sequestrata la sua Go-Pro per valutare se possano essere rilevate responsabilità.