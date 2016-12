Spot Pepsi con Wanda e Icardi, "Sto guardando la tua donna"

13:23 - Non bastassero i tweet hot di Wanda e Icardi e le foto coi figli di Maxi Lopez, ci si mette anche lo spot Pepsi a rincarare la dose. Questa volta la punzecchiatura all'ex marito della showgirl argentina è meno diretta, ma non per questo meno sottile. Nel nuovo spot per l'Argentina, la coppia più chiacchierata del web si riunisce anche sul piccolo schermo, con un finale a sorpresa che ha già fatto storcere il naso a molti.

Per la nuova promozione Pepsi 5×1, la concorrente della Coca Cola ha convocato Mauro Icardi, futuro testimonial Pepsi anche per la Serie A. L’attaccante dell’Inter, famoso per il “furto” della moglie all’ex amico Maxi Lopez, nella pubblicità ruba cinque tappi per avere in cambio una bottiglia gratis.



Ad attenderlo per la fuga c’è la futura moglie Wanda Nara, seduta su una fiammante Pagani Huayra. I due partono sgommando e la macchina svela sul retro il disegno di due bambini (è ancora molto accesa la polemica per le foto pubblicate su Twitter di Mauro con i figli di Maxi), mentre la canzone di sottofondo svela il suo testo: "sto guardando la tua ragazza, quindi? / Non ho nulla da dirti / Lei mi piace e anche io piaccio a lei"...