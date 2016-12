14 luglio 2014 Sponsor-record da 941 milioni per lo United Ma qual è il gap con gli altri club europei? Oltre 94 milioni di euro all'anno per i Red Devils, netta la differenza con le altre big ma in particolar modo con le italiane che arrancano in classifica Tweet google 0 Invia ad un amico

14:11 - Se i club italiani piangono miseria, nel resto d'Europa i top club allargano anno dopo anno i propri guadagni attraverso accordi sempre più onerosi con gli sponsor tecnici. A prendersi il primato come squadra più pagata di sempre c'è il Manchester United che ha appena annunciato di aver firmato un contratto decennale con l'Adidas "per un minimo garantito di 750 milioni di sterline", pari ad oltre 941 milioni di euro, (record assoluto) a partire dalla stagione 2015/2016. Per la prossima stagione, i Red Devils continueranno ad indossare materiale tecnico della Nike. Dando un'occhiata agli altri club europei si può notare l'evidente gap economico dagli inglesi, in particolar modo quello delle italiane.