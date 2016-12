Solo davanti al portiere, tira a lato perché l'avversario si infortuna

20:36 - Si è presentato a tu per tu con il portiere avversario grazie all'infortunio del suo marcatore, ma invece di segnare ha calciato la palla fuori per far soccorrere il difensore. Protagonista Lorenzo Curcio, 25 anni, attaccante del Santa Severina, squadra calabrese che milita nel campionato di calcio di Terza categoria. Il gesto, avvenuto al 34' del primo tempo della gara contro il San Mauro Marchesato giocata domenica scorsa, sarebbe passato inosservato al grande pubblico che solitamente non segue i campionati minori, se non fosse stato per un video postato su Youtube e ripreso anche dal sito Facebook della Lega nazionale dilettanti e da decine di siti sportivi specializzati.

Tanti elogi sono stati rivolti al calciatore del Santa Severina che in questa stagione ha già segnato 32 reti. Curcio ha un passato nelle giovanili della Reggina e del Crotone ed ha dovuto rinunciare alla sua carriera nelle categorie superiori a causa di un gravissimo infortunio. Per la cronaca la partita è finita 5-1 per il Santa Severina che comanda il campionato. Curcio ha segnato tre reti. "Con quello che di solito accade nei campionati dilettantistici spero che il mio gesto serva a far capire l'importanza del rispetto dell'avversario" ha commentato il centravanti del Santa Severina.