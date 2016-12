Sochi, tutte le app e il duro allenamento sui...tablet

13:00 - Il programma delle gare di Sochi 2014, i profili degli atleti, le informazioni sulle piste, immagini, cronache, video, medaglieri, graduatorie. Ma anche informazioni utili per chi visita la Russia con consigli su dove alloggiare, cosa vedere, come muoversi, come comunicare e altro. Le Olimpiadi invernali di Sochi che iniziano venerdì 7 febbraio saranno probabilmente le più tecnologiche della storia, con una lunga serie di app studiate per rispondere a tutte le esigenze di appassionati, turisti e atleti.

Ed è proprio nel mondo degli atleti che si registrano le novità più interessanti, come per esempio l'app "Ubersense Coach", utilizzata dalla squadra statunitense di Bob e Skeleton, che assicura un vantaggio competitivo nel valutare le loro prestazioni in allenamento e in gara.

"E' uno strumento incredibilmente potente per la nostra squadra e sta davvero contribuendo a migliorare le prestazioni in allenamento e in gara", ha dichiarato Scott Novack, Bobsled and Skeleton High Performance Director della squadra USA. "Ci alleniamo in alcuni dei luoghi più scomodi al mondo e il design leggero dell'iPad significa che possiamo portarlo ovunque andiamo per riprendere e analizzare le prestazioni e poter quindi fornire immediatamente feedback fondamentali agli atleti anche a pochi minuti dalla loro discesa successiva."

Altri atleti del Team USA, compresi Patrick Deneen (sci freestyle), Billy Demong (combinata nordica) e Heather Richardson (speed skating), stanno invece affrontando la preparazione finale per Sochi con l'app Coach's Eye. "Coach's Eye è utilizzato dalla maggior parte, se non da tutti, gli allenatori di sci freestyle a livello di Coppa del Mondo. Quest'app ha davvero cambiato il mio modo di lavorare con il mio allenatore", ha dichiarato un entusiasta Patrick Deenen. "Questo è un grande cambiamento rispetto al modo in cui ci siamo allenati per Vancouver. Usiamo Coach's Eye tutto il giorno, ogni giorno."



