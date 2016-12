Sochi: il video del lupo in hotel è uno scherzo della tv Abc

13:50 - Scherzi a parte a Sochi. Il video del lupo che si aggirava tra i corridoi dell' hotel postato ieri in rete dalla slittinista americana Kate Hansen non era altro che uno scherzo organizzato con la complicità della tv Usa Abc. Lo ha rivelato in serata il presentatore Jimmy Chimmel, che collegandosi in diretta Skype con l'atleta Hansen ha svelato divertito la riuscita della beffa olimpica. Ad architettare la messinscena, una trovata multimediale realizzata con la sovrapposizione di alcune fotografie inviate dalla stessa Hansen con le quali è stato possibile ricostruire gli interni dell'hotel in uno studio di Los Angeles.