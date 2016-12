23 gennaio 2014 Sochi, il "gabinetto alla russa" scatena le polemiche Due wc per ogni bagno, impossibile soffrire di solitudine negli spogliatoi degli uomini. Un giornalista Bbc denuncia gli sprechi su Twitter e la foto diventa virale Tweet google 0 Invia ad un amico

16:49 - A poco più di due settimane dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Sochi, si scatena una nuova polemica. La cosa è sicuramente più frivola delle preoccupazioni per la sicurezza o delle frasi anti-gay di Putin ("Gay, venite a Sochi, ma lasciate stare i bambini"), ma sta facendo molto discutere. Un giornalista inglese della Bbc, infatti, ha postato su Twitter una foto che mostra come nei bagni degli spogliatoi maschili del centro di biathlon siano presenti due sanitari e subito si è accesa la polemica sugli sprechi dell'Olimpiade, la più cara della storia con 36 miliardi di euro già spesi.

"Solo per mettere le cose in chiaro, questa foto non è stata elaborata con photoshop", ha scritto il giornalista Steve Rosenberg, che fa notare come dalla foto si veda il suo riflesso sopra entrambi i wc. La foto in poco tempo è diventata virale e i commenti ironici e le frecciatine all'organizzazione non si sono fatti attendere: “Si punterà sullo spirito di squadra”, "Impossibile soffrire di solitudine", “Le pareti saranno state troppo costose” oppure “Ecco il risultato delle tante tangenti”. E ancora "Bagni politicamente corretti per i gay?".

Tra chi ha ripreso la foto sulla rete c'è anche Alexej Navalny, blogger tra i principali oppositori di Putin e candidato a sindaco di Mosca. L'attivista ha ricordato che Putin ha speso l'equivalente di 36 miliardi per le Olimpiadi invernali e che solo per i bagni "sono stati spesi 33 milioni di euro". Un altro blogger dell'opposizione invece scrive: "Due bagni, 28mila rubli. Il centro per i media, 1,5 miliardi di rubli. Imbarazzo globale: senza prezzo". Tra quindici giorni si comincia.