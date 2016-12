Sochi, hotel poco olimpici: dal santino di Putin all'acqua gialla

12:59 - "Paese che vai, usanza che trovi" recitava un vecchio detto. E Sochi non fa eccezione. Anche se dalla città che ospita un evento come le Olimpiadi invernali ci si aspetterebbe qualcosa di meglio. I russi, in quanto a originalità, non si fanno mancare praticamente nulla: dai santini di Putin sul comodino alle poltroncine sistemate di fronte ai wc, gli hotel sono pieni di stravaganze. Ma non tutto fa ridere: l'acqua dei rubinetti, ad esempio, è gialla e le tende delle camere non sono perfettamente fissate. Non mancano gli elementi di amara sorpresa. E qualcuno, pur di non dormire in quei postacci, è già alla ricerca di un'alternativa