Sochi: Giochi bollenti, roba da spring Olympics

17:51 - Sole pieno e termometro che segna temperature primaverili: anche oggi si presente così Sochi, sede dei Giochi Olimpici invernali più caldi della storia. I giamaicani si sentono quasi a casa, gli atleti di Bermuda hanno dimostrato di aver fatto una buona scelta a mettere i pantaloncini in valigia e i negozianti si stanno organizzando per fare scorta di crema solare. Sochi è subtropicale, mai erano stati organizzati i Giochi invernali a così basse latitudini, ma gli organizzatori assicurano che il clima non influenzerà le competizioni.

Gli organizzatori dei Giochi, in effetti, sono stati previdenti: nel corso dell'inverno sono stati immagazzinati 700.000 metri cubici di neve e le scorte adesso si rivelano utilissime. Il comitato organizzatore garantisce che non ci saranno ripercussioni sul regolare svolgimento delle gare, ma in realtà qualche problema sulle piste c'è stato: a Krasnaya Polyana le temperature miti hanno reso la neve soffice e la Federazione internazionale ha rinviato le due prove cronometrate valide per la per la discesa femminile, che si disputerà domattina. Anche le qualificazioni dell'halfpipe hanno dovuto fare i conti con il meteo e qualche snowboarder ha storto il naso per le condizioni della pista.

Secondo il portavoce del Cio, comunque, non c'è alcun allarme. "Fa un po' caldo e questo sta causando qualche problema, ma tutto procede secondo i programmi. C'è tantissima neve"