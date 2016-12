Sochi, Gigante: Nadia Fanchini si ferma ai piedi del podio

20:03 - Continua la collezione di medaglie di legno per l'Italia che aggiunge il quarto posto di Nadia Fanchini nello slalom gigante femminile alle Olimpiadi di Sochi. Nadia, 3.a dopo la prima manche, chiude in 2'37"25 e manca il podio per appena 11 centesimi. Medaglia d'oro per Tina Maze (2'36"87) che conferma la leadership della 1.a manche. Argento per Anna Fenninger e bronzo per Viktoria Rebensburg. Caduta Denise Karbon, 16esima Francesca Marsaglia.

Grande soddisfazione per la Maze che regala un altro oro alla Slovenia dopo quello conquistato nella discesa libera a pari merito con la Gisin. Delusione invece per Nadia Fanchini che ha visto sfumare la medaglia per pochi centesimi dopo aver realizzato il settimo tempo di manche. Scivolata invece Denise Karbon dopo l'ottavo tempo della prima manche mentre Francesca Marsaglia, 16esima, ha migliorato molto il 26esimo posto della prima sessione. Sospiro di sollievo infine per Federica Brignone, caduta nella prima manche. Si temeva un infortunio grave e invece la risonanza magnetica ha evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro che non dovrebbe aver causato ampie lesioni.