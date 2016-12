13:49 - Il caldo continua a disturbare i Giochi invernali. A Sochi il termometro è spesso sopra i 15 gradi e alcuni atleti hanno escogitato soluzioni inedite per far fronte alla situazione. Il norvegese Chris Andre Jespersen, ad esempio, ha gareggiato in pantaloncini corti durante la 15 km a tecnica classica.