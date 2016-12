Sochi, altra brutta caduta: Hernandez in toboga

17:23 - Nuovo incidente sulle piste dei Giochi di Sochi. Durante il primo run della prova olimpica di snowboard cross femminile, l'americana Jacqueline Hernandez è stata protagonista di una brutta caduta, sullo stesso tracciato in cui ieri è rimasta gravemente ferita l'atleta russa del freestyle, Maria Kommisarova. La statunitense, 21 anni, decima nel ranking della stagione, si è sbilanciata su uno dei salti ed è caduta, battendo la testa sulla pista. La giovane è rimasta immobile qualche istante prima di riprendere coscienza ed è stata portata via con il toboga. Poco prima era caduta anche la norvegese Helene Olafsen, anche lei soccorsa e trasferita fuori dalla pista in barella.