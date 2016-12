Sochi 2014, Zoeggeler: "Basta Olimpiadi"

20:31 - La fantastica avventura olimpica di Armin Zoeggeler si è chiusa a Sochi. E' stato lo stesso campione altoatesino ad annunciare che non andrà in Corea nel 2018. "Altri quattro anni sicuramente no, quindi niente Olimpiadi. Adesso mi prendo un po' di riposo - ha detto Zoeggeler dopo la premiazione del bronzo, sesta medaglia in altrettante partecipazioni olimpiche - e poi decido sul da farsi. Ma alle Olimpiadi non ci andrò".



Nessuno prima di lui era riuscito a conquistare sei medaglie in altrettante edizioni dei Giochi olimpici: bronzo a Lillehammer 1994, Vancouver 2010 e Sochi 2014, argento a Nagano 1998 e oro a Salt Lake City 2002 e Torino 2006. Alle gioie olimpiche si aggiungono sei Mondiali, quattro Europei, dieci edizioni della Coppa del mondo di slittino singolo e quindici titoli nazionali della stessa specialità: un palmares inimitabile quello del campionissimo di Merano. Che forse non verrà rimpinguato ulteriormente. "Lo so, io ancora non ho deciso - racconta il campione di Foiana - adesso penso solo a regalarmi un po' di ferie perché sono anziano e non mi posso permettere stravizi. Dormire otto ore e mangiare cose buone fa parte delle mie regole ferree di vita. Ho trovato il giusto equilibrio per arrivare fin qui, mi sono anche consultato con delle persone, ma poi la mia strada l'ho trovata da solo e l'esperienza ha fatto il resto. Quando mi concentro, non voglio distrazioni". Così come nei periodi di massimo rigore non si concede vizi: "Una birra o un bicchiere di vino, a stagione finita me lo concederò con gli amici, Mi sveglio alle sette meno un quarto, faccio colazione con i ragazzi, poi loro vanno a scuola e io ad allenarmi. Il pranzo, a casa". Capito come si fa a vincere?