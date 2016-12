Sochi 2014, tutto sui Giochi invernali

14:35 - Il 7 febbraio prendono via i Giochi invernali di Sochi. Le speranze della spedizione azzurra sono tute riposte negli uomini jet. Gli altoatesini Dominik Paris, Peter Fill, Christof Innerhofer e Werner Heel sono chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nelle prove veloci in Coppa del Mondo. Tra le donne riflettori puntati sulle sorelle Elena e Nadia Fanchini. Decisamente inferiori invece le chance di vittoria nelle discipline tecniche. Nelle altre discipline c'è grande attesa soprattutto per Carolina Kostner. Nello short track Arianna Fontana proverà a ripetere l'exploit di quattro anni fa. Chiusura dedicata ad Armin Zoeggeler, che a 40 anni andrà a caccia nello slittino dell'ultimo acuto della sua straordinaria carriera. Calendario, risultati, atleti e medagliere. TUTTO NELLO SPECIALE DI TGCOM24