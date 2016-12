Sochi 2014: tripletta russa nella 50 km, oro a Legkov

13:03 - La Russia è ufficialmente la Nazione dominatrice dei Giochi olimpici di Sochi 2014. I padroni di casa hanno piazzato tre atleti sul podio dell'attesissima 50 km Mass Start di sci nordico. La medaglia d'oro è andata ad Alexander Legkov, l'argento a Maxim Vylegzhanin e bronzo a Ilia Chernousov. Migliore degli azzurri è Roland Clara che ha chiuso all'undicesimo posto. David Hofer sedicesimo e Francesco De Fabiano venticinquesimo.

Gara bellissima al Laura cross-country ski Center, combattuta fino all'ultimo e decisa solo nel finale con un arrivo a 4. Legkov chiude col tempo di 1'46"55 staccando tutti a pochi metri dal traguardo mentre Vylegzhanin (+0,7) conquista il secondo posto davanti a Chernousov (+0,8) solo al fotofinish. Quarto il norvegese Martin Johnsrud Sundby che perde terreno nelle battute finali. A un chilometro dall'arrivo la gara perde uno dei protagonisti più attesi, Dario Cologna. Lo svizzero, che vanta due ori a Sochi, rompe lo sci sinistro ed è costretto al cambio. Per lui l'Olimpiade finisce qui. I fondisti azzurri in gara restano aggrappati al gruppo dei migliori per tutta la gara ma vengono staccati a 2 km dal traguardo.